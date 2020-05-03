В океане нашли гигантскую пробку из-за ненужной нефти

Воскресенье, 03 Май 2020 Мир Мир

В океане нашли гигантскую пробку из-за ненужной нефти

В узком Сингапурском проливе, который вместе с Малаккским соединяет Индийский и Тихий океаны, образовалась гигантская пробка из 60 танкеров.

Береговые резервуары практически заполнены, поэтому судна служат хранилищем ненужной нефти, сообщает Bloomberg.

Для разгрузки судам приходится ждать около двух недель, а не обычные четыре-пять дней. Спрос на сырье в Сингапуре упал, как и во всем мире. Запасы топлива выросли до четырехлетнего максимума еще в середине апреля, а темпы переработки сократились до 60 процентов мощностей. Не исключено, что во втором квартале они упадут до 50 процентов.


Такая же картина наблюдается в Индии, где резервуары были заполнены на 95 процентов по состоянию на прошлую неделю. Нефтепереработчики, пытаясь найти место для хранения сырья, обращаются даже к владельцам насосных станций и складов. Использование танкеров стало для многих компаний выходом из ситуации. По данным аналитической компании Vortexa, совокупный объем плавучих хранилищ сырой нефти достиг четырехлетнего максимум в Азии.

Из-за повышения спроса на услуги судов, ставших нефтехранилищами, во всем мире тарифы на перевозку сырья резко возросли. Кроме того, грузоотправители намеренно снижают скорость танкеров, чтобы увеличить время прохождения грузов в надежде найти подходящего покупателя.

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