В отношении российских кошек ввели санкции

Об этом сообщается на официальном сайте организации. Одновременно с этим правление FIFe решило выделить часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек на Украине, «которые страдают из-за сложившейся ситуации», сказано в сообщении.

С 1 марта ни одна кошка, хозяин которой живет в России, не будет допускаться к участию в выставках FIFe за пределами РФ. Организация, в которой состоят заводчики кошек, в этом случае значения не имеет.

Также всех кошек, выведенных в России, теперь нельзя ввозить и регистрировать в любой родословной книге FIFe за пределами России. Также не имеет значения организация, выдавшая родословную кошки.

Санкции пока введены до 31 мая 2022 года. FIFe запретила до 31 мая владельцам российских кошек участвовать в международных выставках FIFe за рубежом. В России — можно.