В Париже госпитализировали Катрин Денев

Четверг, 07 Ноябрь 2019 Мир Мир

В Париже госпитализировали Катрин Денев

Актрису Катрин Денев госпитализировали в одну из парижских больниц в ночь со вторника на среду, 6 ноября.

Как сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источники, 76-летнюю актрису доставили в больницу из-за «серьезных» проблем со здоровьем.

Как сообщает BFMTV, Катрин Денев госпитализировали из-за «переутомления» и «перегруженного графика», пишет euromag.ru.

С начала октября она участвует в съемках фильма Эмманюэли Берко недалеко от Парижа, а до этого сыграла в картине «Ужасные джунгли» на острове Реюньон.

Катрин Денев родилась 22 октября 1943 года. Известность пришла к ней после съемок фильма «Шербурские зонтики» в 1964 году. За свою карьеру актриса получила множество престижных премий, в том числе «Золотого медведя» и «Сезар».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)