В Париже госпитализировали Катрин Денев
Актрису Катрин Денев госпитализировали в одну из парижских больниц в ночь со вторника на среду, 6 ноября.
Как сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источники, 76-летнюю актрису доставили в больницу из-за «серьезных» проблем со здоровьем.
Как сообщает BFMTV, Катрин Денев госпитализировали из-за «переутомления» и «перегруженного графика», пишет euromag.ru.
С начала октября она участвует в съемках фильма Эмманюэли Берко недалеко от Парижа, а до этого сыграла в картине «Ужасные джунгли» на острове Реюньон.
Катрин Денев родилась 22 октября 1943 года. Известность пришла к ней после съемок фильма «Шербурские зонтики» в 1964 году. За свою карьеру актриса получила множество престижных премий, в том числе «Золотого медведя» и «Сезар».