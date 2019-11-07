В Париже госпитализировали Катрин Денев

Как сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источники, 76-летнюю актрису доставили в больницу из-за «серьезных» проблем со здоровьем.

Как сообщает BFMTV, Катрин Денев госпитализировали из-за «переутомления» и «перегруженного графика», пишет euromag.ru.

С начала октября она участвует в съемках фильма Эмманюэли Берко недалеко от Парижа, а до этого сыграла в картине «Ужасные джунгли» на острове Реюньон.

Катрин Денев родилась 22 октября 1943 года. Известность пришла к ней после съемок фильма «Шербурские зонтики» в 1964 году. За свою карьеру актриса получила множество престижных премий, в том числе «Золотого медведя» и «Сезар».