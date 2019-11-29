В Париже открывается отель Cheval Blanc

Здание в стиле ар-деко, расположение на берегу Сены, историческое величие и

оживленность города – в Париже Cheval Blanc Paris создает атмосферу праздника, пишет euromag.ru.

В отеле 72 номера и сьюта, рестораны высокой кухни, просторная терраса, откуда открывается вид на Париж, большой бассейн и спа-центр с эксклюзивными процедурами от Dior.

Дизайнер интерьера Питер Марино создавал Cheval Blanc Paris как парижскую резиденцию. Каждый предмет мебели изготовлен на заказ.