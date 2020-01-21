В Париже подожгли ресторан La Rotonde

Как сообщили источники агентства France-Presse в правоохранительных органах, причиной возгорания, вероятно, стал поджог. В самом ресторане инцидент связали с продолжающимися протестами против Макрона.

«Мы постоянно получаем угрозы, особенно во время акций протеста», — рассказал один из управляющих ресторана Серж Тафанэль.

При этом он подчеркнул, что заведение не занимается политикой, хотя Эмманюэль Макрон и арендовал его в 2017 году, пишет euromag.ru.

9 января в ресторане уже пытались устроить пожар. Тогда пострадала часть стойки для устриц, установленной на улице. Огонь удалось потушить мгновенно, отмечает RFI.

Ресторан La Rotonde, расположенный недалеко от воказала Монпарнас, неоднократно оказывался на пути маршей против пенсионной реформы. Во время протестов его особо охраняет полиция.