В Париже ушли с молотка сапоги Наполеона

Об этом говорится в Twitter-аккаунте аукционного дома Drouot.

Отмечается, что черные кожаные сапоги 40-го размера ушли с молотка за 117,2 тысячи евро. Первоначально их стоимость была оценена в 50-80 тысяч евро. «Поклонников Первой империи по-прежнему много», — прокомментировали в аукционном доме.

По информации французских историков, эти ботфорты Наполеон носил в ссылке на острове Святой Елены, где он умер в 1821 году. Во Францию их привез сопровождавший его адъютант — генерал и граф Анри Бертран.

Впоследствии эти сапоги одолжили скульптору Карло Марочетти, когда тот работал над статуей Бонапарта. Затем Марочетти подарил их сенатору Полу Ле Ру, в семье которого они хранились до того, как были выставлены на продажу.