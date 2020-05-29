В Париже закроется легендарный книжный магазин

В середине мая букинистический магазин Boulinier, расположенный в шестом округе Парижа, на бульваре Сен-Мишель, объявил о предстоящем в середине июня закрытии. На такое решение владельцы были вынуждены пойти из-за повышения арендной платы. Об этом они сообщили на своем сайте, где поблагодарили посетителей за их верность.

«Страница перевернута, но книга нашей истории еще не закончена», — говорится в обращении семьи Булинье.

Теперь в магазине на Сен-Мишель посреди книг, дисков и виниловых пластинок появилась книга отзывов. Однако ее страниц не хватит, чтобы вместить слова всех желающих оставить свои записи. Новость о предстоящем закрытии вызвала волну эмоций в мире «литературного Парижа», неотъемлемой частью которого был этот магазин, отмечает euromag.ru.

Франк Булинье, потомок основателя сети книжных магазинов и нынешний ее владелец, не ожидал такой бурной реакции на новость о закрытии, хоть и предполагал, что она не оставит равнодушными многих парижан. Он никогда не думал, что однажды ему придется закрыть этот магазин, который он называет «невероятным заведением».

Может быть еще и потому, что за 82 года своего существования магазин Boulinier на Бульмише — именно так парижане называют бульвар Сен-Мишель — успешно сопротивлялся не только нашествию кафе, фаст-фудов и модных магазинов, но и росту цен на недвижимость. Находящуюся по соседству, в доме 16, небольшую книжную лавку Boulinier несколько лет назад удалось спасти благодаря мэрии Парижа, которой принадлежит помещение. Арендную плату за этот магазин владельцы называют приемлемой.

Когда Франк Булинье унаследовал семейное дело, он добился снижения цен, чтобы сделать книги доступными для всех. Сюда можно было зайти с десятью евро в кармане и выйти с полной сумкой книг. В магазин приходили студенты, преподаватели, писатели, букинисты и даже туристы. Посетители могли часами копаться в заваленных книгами ящиках в поисках редкого издания, и это занятие порой превращалось в настоящую охоту за сокровищами.

За годы своего существования Boulinier стал литературной достопримечательностью Парижа. Предыстория его создания восходит к 1845 году, когда на рю де Матюрен открылся книжный магазин, который через 13 лет сменил адрес, перехав в дом 19 на бульваре Сен-Мишель. Работавший там с 1870 года Поль Булинье решил выкупить бизнес у владельца, ушедшего на пенсию. В 1922 году отцовское дело унаследовал Поль Булинье-младший, который в 1938 году переместил магазин на противоположную сторону бульвара Сен-Мишель — в дом номер 20.

С тех пор магазин переходил в семье Булинье из поколения в поколение. В 80-е годы Boulinier стал популярным местом продажи комиксов, а через десять лет из-за роста арендной платы владельцы были вынуждены пересмотреть свой ассортимент и решили полностью перейти на куплю-продажу старых книг, а также дисков, виниловых пластинок и т. д. В 1996 году в городе Фонтенбло открылся второй магазин Boulinier. Сейчас сеть насчитывает семь магазинов в парижском регионе. Нынешние ее владельцы — представители уже пятого поколения династии Булинье.