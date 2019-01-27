В парижском бутике обнаружили картину XVII века

Воскресенье, 27 Январь 2019 Мир Мир

В парижском бутике обнаружили картину XVII века

Во время капитального ремонта бутика Oscar de la Renta в Париже была найдена картина XVII века. 

За одной из стен рабочие обнаружили выполненное маслом произведение искусства, размер которого составлял три на шесть метров. На нем были изображены маркиз и придворные в костюмах XVII века, въезжающие в Иерусалим. Как установил историк искусства Стефан Пинта, картину нарисовал фламандский художник Арно де Вуэс, родившийся в 1644 году.

В связи с находкой ремонт пришлось отложить на конец осени. Отмечается, что помещение для бутика выбирал исполнительный директор компании Oscar de la Renta Алекс Боллен. Он пообещал владельцам здания восстановить полотно за счет своих средств, если они разрешат оставить его в бутике.

Картину планируют отреставрировать к маю. Архитектор Натали Райан заявила, что в связи со случившемся в магазине усилят охрану и установят окна с прочными стеклами.

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