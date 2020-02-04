В Польше слепой мужчина вновь обрел зрение после ДТП

Вторник, 04 Февраль 2020 Мир Мир

В Польше слепой мужчина вновь обрел зрение после ДТП

В Польше слепого мужчину сбила машина, после чего он снова начал видеть.

Януш Горай ослеп 20 лет назад в результате аллергической реакции.

После ДТП его доставили в больницу, чтобы залечить перелом бедра, он провел там две недели, а когда выписался, обнаружил, что видит обоими глазами. Более того, его зрение стало практически идеальным.

Врачи не могут объяснить, каким образом произошло излечение, так как мужчина отказался принимать участие в исследованиях. Однако сам Горай склонен полагать, что зрение вернулось в результате двух ударов головой – сначала о капот автомобиля, а затем об асфальт, сообщает РИА Новости.

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