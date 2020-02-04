В Польше слепой мужчина вновь обрел зрение после ДТП

Януш Горай ослеп 20 лет назад в результате аллергической реакции.

После ДТП его доставили в больницу, чтобы залечить перелом бедра, он провел там две недели, а когда выписался, обнаружил, что видит обоими глазами. Более того, его зрение стало практически идеальным.

Врачи не могут объяснить, каким образом произошло излечение, так как мужчина отказался принимать участие в исследованиях. Однако сам Горай склонен полагать, что зрение вернулось в результате двух ударов головой – сначала о капот автомобиля, а затем об асфальт, сообщает РИА Новости.