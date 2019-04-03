В Польше священники сожгли книги о Гарри Поттере

В числе прочих священники бросили в огонь популярные во всем мире книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере и «Сумерки» Стефани Майер. Сожгли также маски и статуэтки, связанные с другими религиями, пишет ntv.ru.

Акцию назвали формой борьбы с вещами, которые «противоречат заповедям божьим и католической церкви».

Вещи и книги для сожжения в костел принесли верующие.