В Польше священники сожгли книги о Гарри Поттере

Среда, 03 Апрель 2019 Мир Мир

В Польше священники сожгли книги о Гарри Поттере

В польском Гданьске священники сожгли перед костелом книги о волшебниках, вампирах и оборотнях.

В числе прочих священники бросили в огонь популярные во всем мире книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере и «Сумерки» Стефани Майер. Сожгли также маски и статуэтки, связанные с другими религиями, пишет ntv.ru.

Акцию назвали формой борьбы с вещами, которые «противоречат заповедям божьим и католической церкви».

Вещи и книги для сожжения в костел принесли верующие.

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