В Польше священники сожгли книги о Гарри Поттере
В польском Гданьске священники сожгли перед костелом книги о волшебниках, вампирах и оборотнях.
В числе прочих священники бросили в огонь популярные во всем мире книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере и «Сумерки» Стефани Майер. Сожгли также маски и статуэтки, связанные с другими религиями, пишет ntv.ru.
Акцию назвали формой борьбы с вещами, которые «противоречат заповедям божьим и католической церкви».
Вещи и книги для сожжения в костел принесли верующие.