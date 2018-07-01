В работе стюардесс нашли существенный минус

Результаты исследования Школы общественного здоровья Гарварда были опубликованы в журнале Environmental Health.

Согласно данным исследования, среди людей с одинаковым социальным и экономическим статусом работники авиационной отрасли больше подвержены заболеванию раком груди, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и меланомой.

Результаты показали, что более высокая заболеваемость среди членов экипажа самолетов вызвана сменой циркадных ритмов и дозами облучения, которые они получают во время работы на большой высоте и которые превышают дозы, получаемые людьми, занятыми в других сферах.

Авторы исследования отметили, что в ходе работы было выявлено непропорционально большое число стюардесс с раком, несмотря на то, что они чаще проходят медицинские осмотры.