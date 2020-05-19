В Роттердаме появится плавучий жилой квартал

18 многоквартирных домов в нем расположены на понтонах, каждый день они будут подниматься и опускаться вместе с приливом на высоту 1,5 – 2 метра.

Дома в новом квартале будут оборудованы солнечными батареями и автономными системами отопления, работающими на биомассе.

6 плавучих домов уже построены, и в течение месяца жильцы начнут въезжать в новые квартиры, сообщает euromag.ru.

Плавучие дома существовали и раньше, в том числе в других городах в Нидерландах, в Великобритании и других европейских странах. Но это первый в Европе полноценный жилой квартал на воде.

Похожий квартал сейчас строится в Амстердаме, он будет готов через несколько лет. Специалисты считают, что кварталы и даже целые города на воде могут оказаться очень популярными, особенно если из-за изменения климата уровень мирового океана продолжит подниматься.

А современные технологии, позволяющие зданиям автономно обеспечивать себя электроэнергией и теплом, делают такое жилье более привлекательным. Такие поселения разрабатывались в том числе силами Евросоюза в рамках проекта Floating and amphibious housing.