В руинах польского замка нашли клад

Пятница, 19 Июнь 2020 Мир

В руинах польского замка нашли клад

В польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века, уничтоженного во время Второй мировой войны, нашли сундук с кладом серебра.

Клад обнаружили специалисты Историко-исследовательской ассоциации во время раскопок в Королевском замке. В сундуке лежали серебряные кубки, вазы, столовые приборы и посуда — всего 103 предмета, изготовленные в Польше и Австрии на рубеже XIX и XX веков.
Как предполагается, серебро принадлежало местным евреям, которых немецкие оккупанты в 1942 году согнали в гетто, впоследствии ликвидированное сообщает РИА Новости.
Новы-Сонч был основан Венцеславом II Богемским в 1292 году, за восемь лет до того, как он стал королем Польши. Город располагался недалеко от важного торгового пути в Венгрию, что делало его стратегически важным пунктом.
В течение трехсот лет замок служил резиденцией польских королей. В нем были две угловые башни, одна центральная, многоэтажное жилое здание и, вероятно, ров, отделявший замок от самого города.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)