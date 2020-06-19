В руинах польского замка нашли клад

Клад обнаружили специалисты Историко-исследовательской ассоциации во время раскопок в Королевском замке. В сундуке лежали серебряные кубки, вазы, столовые приборы и посуда — всего 103 предмета, изготовленные в Польше и Австрии на рубеже XIX и XX веков.

Как предполагается, серебро принадлежало местным евреям, которых немецкие оккупанты в 1942 году согнали в гетто, впоследствии ликвидированное сообщает РИА Новости.

Новы-Сонч был основан Венцеславом II Богемским в 1292 году, за восемь лет до того, как он стал королем Польши. Город располагался недалеко от важного торгового пути в Венгрию, что делало его стратегически важным пунктом.

В течение трехсот лет замок служил резиденцией польских королей. В нем были две угловые башни, одна центральная, многоэтажное жилое здание и, вероятно, ров, отделявший замок от самого города.