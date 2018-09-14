В Саудовской Аравии пчела сорвала мировой рекорд

Пчеловод Зухаир Фатани посадил на себя несколько десятков маток, намереваясь таким образом привлечь к себе 20 тысяч трутней, пишет РИА Новости.

Предыдущий рекорд принадлежит китайцу Руану Ляньминь, который удержал на своем теле около 64 килограммов насекомых. Фатани планировал собрать сто килограммов пчел, однако, отмечает издание, одна из маток улетела, и мужчине не удалось превзойти достижение предыдущего рекордсмена.

В прошлом году Фатани уже пытался поставить рекорд ко количеству собранных пчел: он полтора часа стоял, покрытый тысячами насекомых, однако так и не приблизится к необходимой цифре.