В сети показали складной смартфон Xiaomi

Пятница, 04 Январь 2019 Мир Мир

В сети показали складной смартфон Xiaomi

В сети появилось видео со смартфоном, который складывается втрое. 

Инсайдер Эван Бласс, опубликовавший ролик на своей странице в Twitter, предполагает, что перед ним новый гаджет от Xiaomi.

На кадрах запечатлен смартфон с операционной системой на китайском языке. Рассмотреть его корпус невозможно из-за недостатка освещения. Пользователь телефона демонстрирует, что при необходимости можно загнуть левую и правую часть экрана как по отдельности, так и одновременно.

В июне 2018 года стало известно, что над складным смартфоном работала компания Samsung в 2015-2016 годах. Телефон под кодовым названием Project V (SM-G929F) мог бы иметь по одному экрану на передней и задней стенке, соединенных петлями.

Разработку отменили, однако, по неподтвержденным данным, компания продолжила разработки складного гаджета.

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