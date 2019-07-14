В Северной Ирландии могут легализовать аборты и гей-браки

Они могут вступить в силу, если к 21 октября провинция не сможет сформировать собственное правительство.

Северная Ирландия – единственная часть Соединенного Королевства, где однополые браки запрещены, а аборты разрешаются, если жизнь матери находится под угрозой, сообщает euromag.ru.

Сейчас британские СМИ говорят о состоянии «политического тупика» в Северной Ирландии. Уже два года там не могут восстановить функции местеой власти. Как гласит закон, кабинет должны сформировать две ведущие партии, но одна из них отказывается сотрудничать.

Напомним, в минувшие выходные в Лондоне прошел ежегодный гей-парад, который стал крупнейшим в истории по числу участников. Красочное шествие началось на Портленд-плейс, пересекло Оксфорд-серкус и далее по Риджент-стрит, Трафальгарской площади и Уайтхоллу дошло до здания парламента.