В школе одновременно забеременели семь учительниц

Вторник, 02 Апрель 2019 Мир Мир

В школе одновременно забеременели семь учительниц

В американской начальной школе Oak Street Elementary School, расположенной в городе Годдард, штат Канзас, забеременели сразу семь учительниц.

По словам директора школы Эшли Миллер (Ashley Miller), о беременности за короткое время сообщили 7 из 15 учительниц. Женщина утверждает, что сталкивается с подобным впервые за всю практику. Миллер удалось подобрать замену всем уходящим в декрет сотрудницам. Она пошутила, что, возможно, стоит пристроить к зданию школы детский сад.

Две учительницы родили в конце марта с разницей всего в сутки. Остальные отправятся в роддом в разный срок до октября включительно.

«Это уже безумно смешно. Мне казалось, что нас много, уже когда нас было трое. А затем нас стало четверо, а потом и пятеро, и вот нас семеро, и это уже комедия», — призналась педагог Тара Джонсон (Tara Johnson).

Женщины подшучивают друг над другом, но, в целом, рады сложившейся ситуации, так как могут поддерживать друг друга и делиться новостями.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья