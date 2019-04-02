В школе одновременно забеременели семь учительниц

По словам директора школы Эшли Миллер (Ashley Miller), о беременности за короткое время сообщили 7 из 15 учительниц. Женщина утверждает, что сталкивается с подобным впервые за всю практику. Миллер удалось подобрать замену всем уходящим в декрет сотрудницам. Она пошутила, что, возможно, стоит пристроить к зданию школы детский сад.

Две учительницы родили в конце марта с разницей всего в сутки. Остальные отправятся в роддом в разный срок до октября включительно.

«Это уже безумно смешно. Мне казалось, что нас много, уже когда нас было трое. А затем нас стало четверо, а потом и пятеро, и вот нас семеро, и это уже комедия», — призналась педагог Тара Джонсон (Tara Johnson).

Женщины подшучивают друг над другом, но, в целом, рады сложившейся ситуации, так как могут поддерживать друг друга и делиться новостями.