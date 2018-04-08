В Шотландии обнаружили следы гигантского динозавра

Ученые обнаружили в одной из лагун на острове Скай на западе Шотландии следы зауроподов - гигантских динозавров, живших на Земле около 170 млн лет назад. Эти динозавры считаются самыми крупными животными, когда-либо населявшими Землю; их длина могла превышать 15 метров, а вес - достигать более 10 тонн. Максимальный же размер зауроподов мог составлять около 30 метров, а вес - более 70 тонн, пишет ntv.ru.

Как сообщили изданию Telegraph геологи из Университета Эдинбурга, находка относится к среднеюрскому периоду. Во всем мире до сих пор было обнаружено совсем немного окаменелостей этого периода, поэтому следы представляют исключительную ценность для исследователей: они позволяют сделать предположения о территории распространения и условиях жизни динозавров на территории современной Шотландии.

Сообщается также, что рядом со следами травоядных зауроподов были найдены следы тероподов - хищных рептилий, которые считаются близкими родственниками тираннозавров.