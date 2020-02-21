В Швеции половина всех взявших декрет – мужчины, говорят эксперты

По результатам 2019 года в Швеции 46% всех взявших декрет в Швеции были мужчины, и соответственно 54% – женщины.

Отпуск по уходу за ребенком в Северной Европе берут 80% отцов. Впервые возможность взять декретный отпуск обоим родителям, а не только матери предоставила Швеция в 1974-м году, вскоре за ней последовали Норвегия и Финляндия. В Дании родительский отпуск партнеры могут разделить между собой.

Сегодня Северные страны предоставляют одни из самых длительных декретных отпусков. Швеция лидирует, предоставляя родителям 69 недель декретного отпуска; за ней следуют Норвегия, Дания и Финляндия, которые предоставляют около 50 недель, и Исландия, предоставляющая порядка 40 недель декрета. Денежная компенсация в Северных странах варьируется от 100% до 70% от заработной платы.

Именно в Северных странах впервые появились так называемые «отцовские квоты» – декретный отпуск, который может взять только отец. Отцовская квота в Дании составляет 2 недели, в Финляндии – 9 недель, Швеции – 13 недель. В Исландии и Норвегии декретный отпуск разделен на 3 равные части между декретом отца, матери и общим декретом. В Норвегии отцовский декрет включает 15 недель оплачиваемого отпуска, в Исландии – 13 недель, пишет euromag.ru.

Согласно отчету «Состояние отцовства в Северных странах» («State of Nordic Fathers»), в парах с равным распределением обязанностей оба партнеры чаще говорят, что их отношения меняются в лучшую сторону. Также отцы, которые находились в декретном отпуске дольше, чаще всего не склонны поддерживать традиционные гендерные нормы.

О том, как воспитывают детей папы из Северной Европы, можно прочитать в нашем материале о книге Nordic Dads.