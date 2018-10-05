В Швеции появится очень необычный музей

Пятница, 05 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Швеции появится очень необычный музей

В шведском Мальмё 31 октября откроется первый в мире музей отвратительной еды.

Создать экспозиции Сэмюэл Вест сообщил, что решил собрать самые неоднозначные блюда со всего мира, начиная от протухшего мяса акулы, считающегося деликатесом в Исландии, и заканчивая дурианом, который из-за ужасного запаха в Сингапуре запретили провозить в общественном транспорте. Кроме того, посетители увидят шведскую консервированную квашеную сельдь, перуанскую зажаренную морскую свинку, бычий пенис и популярный на Сардинии сыр с личинками.

Сэмюэл Вест, создатель музея: «На что интереснее смотреть — на пластиковую реплику еды или на настоящую еду прямо перед тобой? Намного забавнее видеть настоящий дуриан из Таиланда».

Как передает The Independent, для сохранения запаха еда будет помещена в медицинские колбы, причем половину экспозиции придется ежедневно менять, а это обойдется организаторам недешево. Сообщается, что музей будет работать всего 3 месяца. За его посещение взрослым придется заплатить 185 шведских крон (примерно 20 долларов), для детей вход будет бесплатным.

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