В Швеции предложили пожить в плавучем «гнезде»

Зимой гостиница располагается на льду, а летом находится в свободном плавании, пишет журнал Designboom.

The Arctic Bath Hotel расположен на реке Лулеэльвен. Его проектировщики создали атмосферу единения с природой Северной Европы, причинив при этом минимальный вред экологической среде. Отель рассчитан на постояльцев, привыкших к высшему уровню комфорта и роскоши, и работает круглый год. Постояльцы, заезжающие зимой, имеют шанс увидеть северное сияние. Летом же The Arctic Bath Hotel дрейфует по реке.

Вокруг главного здания, напоминающего птичье гнездо, расположены каюты. Они оснащены всеми удобствами, при этом оставаясь в рамках велнес-концепции (отель с комплексом услуг оздоровительного центра). Номера оформлены в скандинавском стиле с использованием натуральных материалов, таких как древесина, камень, кожа и фактурный текстиль.

Похожий по концепции отель планируют открыть в Норвегии в 2021 году. Спроектированный архитектурным бюро Snøhetta, отель Svart будет стоять на сваях на берегу реки у подножия горы Алмлифьеллет. Одним из источников вдохновения для архитекторов послужили конструкции для сушки рыбы. Он станет первым в стране гостиничным зданием за Северным полярным кругом, которое будет работать круглый год.