В Швеции резко сократилась популяция филинов

В лене (области) Стокгольма их стало наполовину меньше, осталось лишь около 25 охраняемых зон, из которых 10 - в Стокгольмском архипелаге. В провинциях Даларна и Норланд эти птицы исчезли почти совсем.

Некоторое время назад шведские зоологи выпустили на волю филинов из зоопарка Скансен и теперь готовятся выяснить, насколько они и их потомство повлияли на ситуацию. "В мире филинам исчезновение не грозит, а в Швеции такая угроза существует", - отметил в интервью телеканалу SVT ответственный за инвентаризацию филинов в лене Стокгольма зоолог Алар Бруберг.

В королевстве эти птицы испытывали проблемы и раньше. В конце 60-х годов прошлого века зоологи выпускали в леса откормленных в неволе птенцов, что помогало повысить численность пернатых хищников. Но когда это делать перестали, популяция снова постепенно пошла на убыль, пишет euromag.ru.

Новое исследование будут совместно проводить специалисты Государственного естественно-научного музея, зоопарка Скансен и Фонда архипелага "Шэргордстифтельсен". "Мы будем собирать перья рядом с гнездами, чтобы сделать анализ ДНК. Основная идея - получить представление о значении выпуска филинов из Скансена на волю", - говорит профессор зоологии естественно-научного музея Пер Эрикссон.

По его словам, ответы на свои вопросы ученые рассчитывают получить к зиме. Они надеются обнаружить у птенцов, которые появятся на свет в этом году на островах Стокгольмского архипелага, "искомую" ДНК.