В Швеции самый высокий уровень смертности в Европе

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Our World in Data.

Также уровень смертности Швеции был выше, чем в США и Канаде. На 1 млн человек населения в Швеции приходилось в этот период 6,25 смерти. В Великобритании, где с марта действуют жесткие ограничительные меры, за тот же период было 5,75 смерти на 1 млн человек, в Бельгии - 4,6, в США — 4,17, в Бразилии - 3,54, пишет euromag.ru.

Эксперты связывают это с тем, что в Швеции не стали вводить карантин в связи с коронавирусом. По последним данным в Швеции выявлено чуть более 31 тысячи заразившихся коронавирусом, 3831 человек умер.