В Швеции самый высокий уровень смертности в Европе
С 12 по 19 мая в Швеции был самый высокий показатель смертности на душу населения среди европейских стран.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Our World in Data.
Также уровень смертности Швеции был выше, чем в США и Канаде. На 1 млн человек населения в Швеции приходилось в этот период 6,25 смерти. В Великобритании, где с марта действуют жесткие ограничительные меры, за тот же период было 5,75 смерти на 1 млн человек, в Бельгии - 4,6, в США — 4,17, в Бразилии - 3,54, пишет euromag.ru.
Эксперты связывают это с тем, что в Швеции не стали вводить карантин в связи с коронавирусом. По последним данным в Швеции выявлено чуть более 31 тысячи заразившихся коронавирусом, 3831 человек умер.