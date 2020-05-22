В Швеции самый высокий уровень смертности в Европе

Пятница, 22 Май 2020 Мир Мир

В Швеции самый высокий уровень смертности в Европе

С 12 по 19 мая в Швеции был самый высокий показатель смертности на душу населения среди европейских стран.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Our World in Data.

Также уровень смертности Швеции был выше, чем в США и Канаде. На 1 млн человек населения в Швеции приходилось в этот период 6,25 смерти. В Великобритании, где с марта действуют жесткие ограничительные меры, за тот же период было 5,75 смерти на 1 млн человек, в Бельгии - 4,6, в США — 4,17, в Бразилии - 3,54, пишет euromag.ru.

Эксперты связывают это с тем, что в Швеции не стали вводить карантин в связи с коронавирусом. По последним данным в Швеции выявлено чуть более 31 тысячи заразившихся коронавирусом, 3831 человек умер.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)