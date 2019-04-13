В Швеции закончились тюрьмы

На прошедшей неделе 17 из 45 пенитенциарных учреждений не смогли больше принимать заключенных.

Отмечается, что заключенных стали размещать в комнате для посещений, а также содержать по несколько человек в одиночных камерах, сообщает ТАСС.

Сотрудники тюрем выразили опасения, что в дальнейшем ситуация ухудшится, так как в стране были ужесточены наказания за ряд нарушений.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил указ предыдущего президента Барака Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо.