В шведском Мальме девушку в шортах выгнали из автобуса
В шведском городе Мальме 19-летнюю Аманду Ханссон выгнал из автобуса водитель за «неподобающий» вид.
Девушка была одета в шорты и топ – на улице стояла жара.
Когда Аманда сканировала билет, к ней обратился водитель: «Ты не можешь так одеваться. Такая одежда демонстрирует слишком много тела».
«Я никогда не чувствовала себя такой униженной», — написала Аманда в Facebook.
Автобусная компания принесла девушке извинения.
Мальме считается «мусульманской столицей» Швеции, пишет euromag.ru.