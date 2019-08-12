В шведском Мальме девушку в шортах выгнали из автобуса

Понедельник, 12 Август 2019 Мир Мир

В шведском Мальме девушку в шортах выгнали из автобуса

В шведском городе Мальме 19-летнюю Аманду Ханссон выгнал из автобуса водитель за «неподобающий» вид.

Девушка была одета в шорты и топ – на улице стояла жара.

Когда Аманда сканировала билет, к ней обратился водитель: «Ты не можешь так одеваться. Такая одежда демонстрирует слишком много тела».

«Я никогда не чувствовала себя такой униженной», — написала Аманда в Facebook.

Автобусная компания принесла девушке извинения.

Мальме считается «мусульманской столицей» Швеции, пишет euromag.ru.

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