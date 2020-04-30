В Швейцарии разрешили открыть рестораны и музеи с 11 мая

Четверг, 30 Апрель 2020 Мир Мир

В Швейцарии разрешили открыть рестораны и музеи с 11 мая

Федеральный совет страны дополнительно смягчил меры по защите от коронавируса.

Федеральный совет «дополнительно смягчил меры по защите от коронавируса» с 11 мая, когда начнется второй этап по смягчению ограничений, связанных с коронавирусом.

Также откроются спортивные центры. В них разрешено будет заниматься только видами спорта, в которых отсутствует возможность физического контакта, а число спортсменов не должно превышать пяти, и они должны соблюдать дистанцию – не ближе 2 м.

Рестораны смогут принимать посетителей только при условии, что за каждым столиком находится не больше четырех человек, а расстояние между столиками – не меньше 2 м, пишет euromag.ru.

ВУЗам и колледжам разрешили проводить курсы, если в аудитории присутствует не более пяти человек. Ранее занятия в этой категории учебных заведений предполагалось возобновить только с 8 июня.

Правительство предоставило кантональным властям право самим решать, нужно ли проводить в старшей школе в этом году письменные выпускные экзамены на аттестат зрелости.

Крупные общественные мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек запрещены до конца августа.

С понедельника в Швейцарии открылись парикмахерские, салоны красоты, кабинеты дантистов и психотерапевтов, ветеринарные клиники, магазины принадлежностей для сада и огорода, инструментов, в больницах возобновились отложенные ранее несрочные операции.

На втором этапе, который начнется 11 мая, откроются средние школы и все остальные магазины, а с 8 июня – профессионально-технические училища и вузы.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)