В Швейцарии вышло приложение для желающих увидеть страну из окна поезда

Вторник, 03 Март 2020 Мир Мир

В Швейцарии вышло приложение для желающих увидеть страну из окна поезда

В Швейцарии вышло мобильное приложение для самостоятельных путешественников, которые хотят отправиться в гранд-тур на поезде по стране.

С помощью приложения путешественники могут выбрать понравившийся маршрут и получить все подсказки о достопримечательностях и интересных местах на пути. Кроме того, во время путешествия можно собирать в специальный блокнот марки и награды и обменивать их позже на выгодные специальные предложения от партнеров, пишет euromag.ru.

Приложение Grand Train Tour of Switzerland доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play Store.

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