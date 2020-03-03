В Швейцарии вышло приложение для желающих увидеть страну из окна поезда

С помощью приложения путешественники могут выбрать понравившийся маршрут и получить все подсказки о достопримечательностях и интересных местах на пути. Кроме того, во время путешествия можно собирать в специальный блокнот марки и награды и обменивать их позже на выгодные специальные предложения от партнеров, пишет euromag.ru.

Приложение Grand Train Tour of Switzerland доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play Store.