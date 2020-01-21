В швейцарском Зас-Фе пройдет гастрономический фестиваль

Молодые талантливые шеф-повара примут участие в создании гастрономических сетов, пишет euromag.ru.

В этом году первый уикенд фестиваля, 31 января – 1 февраля, будет посвящен теме здорового питания. Шеф-повар и основатель кейтеринговой компании Roh & Nobel Сандро Дюба и су-шеф ресторана l’Hôtel de Ville De Crissier с тремя звездами Мишлен Дамьен Фасиль совместно с Еленой Дитц, шеф-поваром The Capra, приготовят для гостей гастрономическое сет-меню из четырех блюд, продегустировать которое можно будет в течение двух дней в ресторане Brasserie.