В швейцарском Зас-Фе пройдет гастрономический фестиваль

Вторник, 21 Январь 2020 Мир Мир

В швейцарском Зас-Фе пройдет гастрономический фестиваль

В бутик-отеле The Capra на швейцарском горнолыжном курорте Зас-Фе в пятый раз пройдет фестиваль Chefs on the Mountain.

Молодые талантливые шеф-повара примут участие в создании гастрономических сетов, пишет euromag.ru.

В этом году первый уикенд фестиваля, 31 января – 1 февраля, будет посвящен теме здорового питания. Шеф-повар и основатель кейтеринговой компании Roh & Nobel Сандро Дюба и су-шеф ресторана l’Hôtel de Ville De Crissier с тремя звездами Мишлен Дамьен Фасиль совместно с Еленой Дитц, шеф-поваром The Capra, приготовят для гостей гастрономическое сет-меню из четырех блюд, продегустировать которое можно будет в течение двух дней в ресторане Brasserie.

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