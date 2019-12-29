В Словении открылась Хрустальная деревня

Словенский курорт Рогашка Слатина известен не только как оздоровительное и SPA направление. Ежегодно в декабре вся Европа празднует Рождество, а это значит, что каждый посетивший живописный городок в новогодние каникулы сможет погрузиться в атмосферу праздника и волшебства. Хрустальная деревня - праздничная ярмарка, которая предлагает гостям курорта яркие и впечатляющие активности: рождественский каток, танцы, файер-шоу, зону с горячей едой и напитками, а также сувенирные павильоны.

Все гости смогут познакомиться со словенской культурой и национальными ремеслами. А мягкий и комфортный климат благоволит приятным пешим прогулкам по окрестностям курорта, пишет euromag.ru.

Рождественская ярмарка в городе открыта с 7 декабря по 5 января.

Городскую ярмарку назвали Хрустальной деревней, видимо, из-за знаменитого стекольного производства, расположенного в городе. В 1926 году на территории Рогашки был основан один из крупнейших в Европе заводов по изготовлению изделий из хрусталя.

В производстве используются методики мастеров XVII века, а секреты этого ремесла бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Каждый посетитель в ходе экскурсии сможет увидеть все этапы производства хрустальных изделий мастерами-стеклодувами, а в сувенирном магазине можно приобрести необыкновенной красоты фигурки, вазы, бокалы и другую продукцию.

Также для всех желающих встретить новогоднюю ночь в Рогашке Слатине на территории отелей будут организованы праздничные банкеты, в программе которых живая музыка, выступления артистов, фейерверк и файер шоу.