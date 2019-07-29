В СМИ обсуждают одинаковые костюмы Ангелы Меркель

Отличаются вечерние костюмы лишь незначительной разницей в крое и оттенками цвета – в 2018 году Меркель была в темно-зеленом, пишет euromag.ru.

Многие заметила, что Меркель выбрала слишком теплый наряд для фестиваля: cейчас в Германии стоит жара.

Напомним, недавно Ангела Меркель в очередной раз почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия.

Приступ дрожи случился у Меркель во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.