В СМИ обсуждают одинаковые костюмы Ангелы Меркель

Понедельник, 29 Июль 2019 Мир Мир

В СМИ обсуждают одинаковые костюмы Ангелы Меркель

Ангела Меркель появилась на открытии Байротского музыкального фестиваля в Германии в костюме, который почти не отличался от ее прошлогоднего наряда.

Отличаются вечерние костюмы лишь незначительной разницей в крое и оттенками цвета – в 2018 году Меркель была в темно-зеленом, пишет euromag.ru.

Многие заметила, что Меркель выбрала слишком теплый наряд для фестиваля: cейчас в Германии стоит жара.

Напомним, недавно Ангела Меркель в очередной раз почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия.

Приступ дрожи случился у Меркель во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

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