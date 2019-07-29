В СМИ обсуждают одинаковые костюмы Ангелы Меркель
Ангела Меркель появилась на открытии Байротского музыкального фестиваля в Германии в костюме, который почти не отличался от ее прошлогоднего наряда.
Отличаются вечерние костюмы лишь незначительной разницей в крое и оттенками цвета – в 2018 году Меркель была в темно-зеленом, пишет euromag.ru.
Многие заметила, что Меркель выбрала слишком теплый наряд для фестиваля: cейчас в Германии стоит жара.
Напомним, недавно Ангела Меркель в очередной раз почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия.
Приступ дрожи случился у Меркель во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.