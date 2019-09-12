В Солнечную систему вошел загадочный объект

Небесное тело должно пролететь около Марса к концу года, сообщает издание Science Alert.

Комету C/2019 Q4 30 августа обнаружил украинский астроном-любитель Геннадий Борисов. После открытия объекта его исследованием занялась международная группа ученых. Они заметили, что за C/2019 Q4 следует ореол пыли, которая хорошо отражает солнечный свет, что делает небесное тело более простым для наблюдения, чем Оумуамуа.

Моделирование траектории показало, что объект пройдет между орбитами Юпитера и Марса в конце октября. В декабре он достигнет ближайшей к Солнцу точки, а наблюдать его можно будет до января 2021 года. Орбита кометы является, скорее всего, гиперболической, то есть C/2019 Q4 не принадлежит Солнечной системе. Однако для подтверждения этого вывода требуются дальнейшие наблюдения.

Оумуамуа — первый межзвездный объект, который удалось обнаружить человеку. Астероид был найден 19 октября 2017 года на расстоянии 0,25 астрономической единицы от Земли (четверть расстояния между Солнцем и Землей). Когда объект начал покидать Солнечную систему, его скорость неожиданно увеличилась, а не замедлилась, как прогнозировали астрономы. Именно это заставило некоторых специалистов всерьез рассматривать версию о том, что астероид может быть инопланетным зондом.