В США обнаружили «тектоническую бомбу замедленного действия»

Воскресенье, 22 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

В США обнаружили «тектоническую бомбу замедленного действия»

Тектонический разлом Хэйуорд на Западном побережье США с высокой вероятностью в ближайшие десятилетия станет эпицентром землетрясения.

Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на Геологическую службу страны.

По данным ученых, 83-километровый разлом проходит через область в районе залива Сан-Франциско, в которой проживают более двух миллионов человек. В случае семибалльного землетрясения, по подсчетам специалистов, погибнут сотни человек. При этом в результате повреждения газопроводов возникнут пожары, которые уничтожат более 150 тысяч домов, оставив без крова почти полмиллиона жителей, пишет РИА Новости.

Сотрудник Геологической службы Дэвид Шварцман отмечает, что землетрясения происходят на Хэйуорде в среднем каждые 150-160 лет, при этом последний раз серьезные толчки (шесть баллов) фиксировались в 1868 году.

«Мы называем этот разлом тектонической бомбой замедленного действия. Она взорвется в скором времени», - заявил ученый.

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