В США появилась работа мечты

Суббота, 12 Январь 2019 Мир Мир

В США появилась работа мечты

В американском штате Калифорния открыта вакансия смотрителя маяка на острове.

Маяк и небольшая гостиница расположены на острове неподалеку от Сан-Франциско. Нынешним хранителям требуется замена, поскольку они уезжают на Большую землю.

В качестве кандидатов рассматриваются пары. Им будет предложена зарплата в 130 тысяч долларов в год, а также жилье и питание. При этом особо отмечается, что на острове нет многих привычных удобств, таких как беспроводной интернет или телевидение.

Кандидаты должны быть готовы выполнять всю необходимую работу по содержанию маяка и гостиницы, включая бухгалтерский учет и доставку гостей на остров и обратно.

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