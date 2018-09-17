В США раздали Шнобелевскую премию

Понедельник, 17 Сентябрь 2018 Мир Мир

В США раздали Шнобелевскую премию

В США вручили Шнобелевскую премию: каннибалы, вуду и самостоятельная колоноскопия.

В Гарвардском университете прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии — пародии на Нобелевскую премию.

Авторы исследований, которые «заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься», получили по 10 трлн зимбабвийских долларов и приз — неровно разрезанное пополам картонное сердце, из которого торчали провода.
В номинации «Экономика» победителями в этом году стали ученые из Китая, США и Сингапура, которые доказали, что от стресса на работе помогает избавиться кукла вуду, изображающая начальника.
Ученые из США получили премию в области «Медицина», изучив вопрос вывода камней из почек при поездке на американских горках. А в области «Медицинское образование» приз получил японец Акира Хориуки, который стал автором исследования «Колоноскопия в позиции сидя: уроки самостоятельной колоноскопии».
В «Биологии» награда досталась команде исследователей, которые экспериментально доказали, что настоящие ценители вина могут по одному запаху определить наличие в бокале всего одной фруктовой мушки. В номинации «Химия» отмечены авторы исследование чистящих свойств человеческой слюны, а в «Пищевой» номинации — британские ученые, которые подсчитали, что рацион древних каннибалов был куда менее калориен, чем большинство традиционных диет.
Кроме того, Шнобелевская премия мира досталась команде ученых из Испания и Колумбии, выпустивших работу «Крик и ругань за рулем автомобиля: частота, причины, риски и наказание». Литературную же премию получили исследователи из Оксфорда, которые смогли доказать, что покупатели
сложной техники почти никогда не читают прилагаемую к ней инструкцию.
Надо сказать, что и сама церемония вручения премии традиционно прошла в атмосфере юмора и абсурда. Так, в это году ее переводили на пять языков — русский, немецкий, португальский, китайский и сырный (переводчик просто называл случайные сорта сыра). При этом перевод шел одновременно и в один микрофон, поэтому из речей невозможно было понять ни слова. Кроме того, вручение наград перемежалось исполнением фрагментов написанной специально для церемонии шуточной оперы «Разбитое сердце», передает BBC.

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