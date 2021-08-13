В США стало меньше белокожих

Пятница, 13 Август 2021 Мир

В США стало меньше белокожих

Число белых американцев в США сократилось до рекордно низкого уровня.

Число американцев, относящихся к белой расе, впервые снизилось с 1790 года, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные Бюро переписи США. Это стало известно после проведения новой переписи населения. Сейчас численность белого населения составляет 204,3 млн человек, а в 2010 году составляла 223,6 млн. Падение достигло 8,6%.

Сейчас белые составляют 57,8% среди населения США. В 2010 году их было 63,7%. Как считает демограф Уильям Фрей, причинами снижения доли белого населения стали спад рождаемости среди молодых белых американцев после экономического кризиса конца 2000-х годов и последствия опиоидного кризиса. «Страна стремительно меняется», – говорит ученый.

Кроме того, население страны за 10 лет выросло на 22,7 млн человек – это самый низкий показатель в истории, кроме периода 1930-1940-х годов, когда население на фоне Великой депрессии и ее последствий выросло только на 7,3%.

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