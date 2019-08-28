В США задумали создать табачный гигант

В случае слияния, которое станет крупнейшим на рынке за последние три года, капитализация объединенного табачного гиганта превысит 210 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

Информацию о ведении переговоров Philip Morris подтвердила на своем сайте. Вместе с тем компания не дала гарантий, что обсуждения могут привести к каким-либо договоренностям. Финансовые детали возможной сделки не раскрываются, но, по информации Bloomberg, она, вероятно, будет проведена путем обмена акциями.

При закрытии торгов капитализация PMI составляла около 121 миллиарда долларов, Altria — 88 миллиардов. Агентство указывает, что слияние может стать крупнейшим с 2016 года, когда корпорация AT&T объявила о покупке Time Warner: тогда объем сделки составил 81 миллиард долларов.

Philip Morris International выделилась в отдельную компанию в 2008 году, до этого она входила в состав Altria Group. После разделения Altria (владеет торговыми марками сигарет Marlboro, сигар Black & Mild и жевательных табаков Copenhagen и Skoal) сосредоточилась на продажах на внутреннем рынке, а PMI (в ее портфеле — L&M, Chesterfield, Philip Morris, Parliament, Bond Street и другие) — за рубежом.

Аналитики сочли возможное воссоединение ожидаемым. Как сообщает CNBC, на фоне глобальной кампании по борьбе с традиционным курением участники рынка ищут новые источники дохода, в том числе вкладывая средства в электронные сигареты и системы нагревания табака. Например, в конце 2018-го Altria диверсифицировала свой портфель за счет инвестиций в вейпинг и каннабис — она выкупила 45 процентов канадского производителя марихуаны Cronos Group. PMI, в свою очередь, вкладывает миллиарды долларов в продвижение IQOS, продукция уже представлена в 48 странах, по подсчетам производителя, в мире насчитывается около 11 миллионов пользователей устройств.