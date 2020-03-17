В США запретили выселять людей из-за коронавируса

Мораторий успели ввести многие крупные города.

Об этом сообщает журнал Newsweek.

Мэр Сан-Франциско одним из первых распорядился приостановить выселение должников на фоне пандемии COVID-19. Лондон Брид аргументировал свое решение безвыходностью ситуации, в которой находятся зараженные и их родственники. Мораторий будет распространяться и на тех людей, чья деятельность больше всего пострадала от экономического ущерба, вызванного коронавирусом. Мэр города пообещал, что, по крайней мере, в течение последующих 30 дней никого не будут выселять из съемных квартир.

Градоначальник Лос-Анджелеса установил правила, согласно которым мораторий на выселение будет касаться только тех жильцов, которые смогут доказать, что их неспособность платить аренду связана с пандемией. Аналогичные меры были введены в Сан-Хосе (штат Калифорния), Сиэтле (штат Вашингтон), а также в округе штата Флорида Майами-Дейд. В Нью-Йорке нововведение коснулось не только квартиросъемщиков, но и арендаторов коммерческих помещений.

Губернатор штата Мэриленд запретил коммунальным компаниям отключать услуги и взимать штрафы за просроченные платежи с граждан. С конца прошлой недели наблюдался рост числа городов США, поддержавших новую реформу. Ряд законотворцев и юристов, поддержавших эти меры, уже предложили ввести общенациональный мораторий. Первый случай COVID-19 в США был зафиксирован 21 января в округе Снохомиш (штат Вашингтон).

Ситуация со стремительным распространением коронавируса SARS-CoV-2 сильно ударила по строительной отрасли во всем мире. В России это, прежде всего, проявилось в спаде покупательской активности. В условиях пандемии приоритеты граждан меняются, и они меньше всего задумываются о покупке жилья. Вместе с тем распространение коронавируса гипотетически может повлиять на способность застройщиков вовремя запускать и завершать проекты. Однако ситуация с коронавирусом вряд ли приведет к дефициту стройматериалов или рабочих на стройках.