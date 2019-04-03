В США застрелили рэпера Nipsey Hussle

Среда, 03 Апрель 2019 Мир Мир

В США застрелили рэпера Nipsey Hussle

Американский рэпер Эрмис Асгедом, известный под псевдонимом Nipsey Hussle, был застрелен 31 марта в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу в магазине одежды, который принадлежал Nipsey Hussle. Ранения получили три человека, в том числе музыкант. Он скончался в больнице. Убийца объявлен в розыск. По данным властей, это молодой темнокожий мужчина, пишет ntv.ru.

Поклонники рэпера выражают соболезнования его родным и близким в соцсетях. Многие американские знаменитости также потрясены убийством музыканта. Свои соболезнования выразил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

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