В США застрелили рэпера Nipsey Hussle

По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу в магазине одежды, который принадлежал Nipsey Hussle. Ранения получили три человека, в том числе музыкант. Он скончался в больнице. Убийца объявлен в розыск. По данным властей, это молодой темнокожий мужчина, пишет ntv.ru.

Поклонники рэпера выражают соболезнования его родным и близким в соцсетях. Многие американские знаменитости также потрясены убийством музыканта. Свои соболезнования выразил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.