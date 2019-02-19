В Стамбуле откроется новый отель Radisson Blu

В отеле — семь конференц-залов, помещения для переговоров, а также полностью оборудованный тренажерный зал и спа-центр. Спа включает бассейн с подогревом, хаммам, турецкую баню и сауну.

Отель расположен недалеко от делового района Маслак, напротив одного из главных спортивных стадионов Стамбула Turk Telecom Arena.

У отеля отличная транспортная доступность благодаря близости к Трансъевропейской автомагистрали (TEM), которая соединяет Европу с Азией, а также монорельсовой дороге до станции метро Seyrantepe. Отель находится в 20 км от международного аэропорта «Ататюрк» и в 30 км от нового аэропорта Стамбула, пишет euromag.ru.

Вадистанбул — современный и динамично развивающийся проект жилой застройки, который включает специально разработанную монорельсовую систему с прямой пересадкой на метро. Отель Radisson Blu находится на бульваре Вадистанбул, где также будет расположен современный торговый центр, 270 торговых точек и офисы на 20 тысяч человек.