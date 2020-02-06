В Стамбуле потерпел крушение самолет

Четверг, 06 Февраль 2020 Мир Мир

В Стамбуле потерпел крушение самолет

На борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не погиб.

В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула самолет выкатился за пределы взлетно-посадочно полосы, передает CNN Turk. После посадки самолет развалился на части и загорелся.

«Самолет Pegasus только что разбился в аэропорту Сабихи Гекчен», — написал пользователь Twitter, разместив видео с места инцидента.

По данным телеканала Euronews, после посадки в самолете начался пожар. В Минтрансе Турции уточнили, что на борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не погиб, пишет euromag.ru.

Как видно из опубликованного телеканалом EHA News в Twitter видеозаписи, после аварийной посадки воздушное судно развалилось на три части.

После аварии в аэропорту в Стамбуле были временно приостановлены вылеты, уточняет Daily Sabah. Всех пассажиров эвакуировали, сейчас на месте работают пожарные, медики и полиция. Генеральная прокуратура Турции начала расследование, пишет NTV.

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