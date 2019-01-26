В Ташкенте найден золотой клад на миллион долларов

Суббота, 26 Январь 2019 Мир Мир

В Ташкенте найден золотой клад на миллион долларов

Клад на баснословную сумму — 1 миллион долларов — был обнаружен в Ташкенте.

Среди сокровищ, найденных в тайной комнате в подвале одного из старинных зданий в столице Узбекистана, — монеты и посуда из золота и серебра, редчайшие предметы старины, в том числе микроскоп из золота, а также картины и иконы из драгоценных металлов. Стоимость клада оценивается ни много ни мало в 1 миллион долларов, пишет ntv.ru.

Ценности обнаружили ученые Национального университета страны. Находки сейчас перевозят в музей, некоторые из них планируется передать на реставрацию.

По данным экспертов, сокровища были утеряны около 80 лет назад. Это экспонаты из коллекции князя Николая Романова, сосланного по решению царской семьи в Туркестанский край в 1877 году и прожившего здесь до самой смерти в 1918 году, сообщает РИА Новости.

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