В Турции начался джазовый фестиваль

В программе – классический и современный джаз, фанк, рок, латино, соул и электронная музыка. Россию на фестивале представляет Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

20 июня выступает кубинский джазовый пианист Роберто Фонсека, известный потрясающими импровизациями.

22 июня публику ждет вечер американского джаза. Главная звезда этого концерта — певица Ииока.

26 июня сольную программу представит всемирно известный турецкий пианист и композитор Фазыл Сай, пишет euromag.ru.

28 июня Анталия будет приветствовать известного российского джазмена и саксофониста Игоря Бутмана и его Московский джазовый оркестр.

Фестиваль завершится 29 июня концертом Ди Ди Бриджуотер — одной из лучших джазовых певиц мира, обладательницы двух премий «Грэмми» (1998, 2011) и премии «Тони». Она выступала вместе с Шарлем Азнавуром, записала песню вместе с Рэем Чарльзом, а также является победительницей фестиваля в Сан-Ремо. В Анталии она выступит в сопровождении The Akra Big Band, в составе которого играют виртуозные джазовые музыканты Турции.