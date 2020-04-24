В Ухане вылечили всех тяжелобольных с коронавирусом

Пятница, 24 Апрель 2020 Мир Мир

В Ухане вылечили всех тяжелобольных с коронавирусом

В китайском городе Ухане, который стал очагом распространения коронавируса нового типа, выздоровел последний тяжелобольной пациент с диагнозом COVID-19.

Об этом со ссылкой на власти сообщило китайское агентство «Синьхуа».

Больше пациентов в тяжелом состоянии не осталось ни в Ухане, ни в провинции Хубэй, заявил на брифинге представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

Он также рассказал, что ни новых случаев заражения, ни пациентов с подозрением на коронавирус за последние сутки не выявлено.

По официальным данным КНР, на провинцию Хубэй пришлось подавляющее большинство всех связанных с эпидемией летальных исходов — 4,5 тысячи из 4,6 тысячи официально зарегистрированных в Китае смертей. Среди этих случаев — более 1,2 тысячи умерших, которых изначально не внесли в статистику. Об этом стало известно 17 апреля.

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