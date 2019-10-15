В Варшаве появился новый дизайнерский отель

Никакой путаницы: отель находится в Варшаве, в районе Прага. Это одно из самых креативных и богемных мест чешской столицы, построенный на месте большого завода, пишет euromag.ru.

Район Прага известен поп-ап магазинами, рынками и модными галереями. Вечером довоенные фабрики и склады превращаются в секретные коктейльные бары и шумные рестораны. Вот и новый отель полностью отражает дух этого необычного района: эклектичный дизайн, бар вместо стойки регистрации, чек-ин со смартфона и отличные коктейли.