В Варшаве появился новый дизайнерский отель

Вторник, 15 Октябрь 2019 Мир Мир

В Варшаве появился новый дизайнерский отель

Moxy Hotels, один из самых смелых брендов в составе Marriott International, представляет Moxy Warsaw Praga.

Никакой путаницы: отель находится в Варшаве, в районе Прага. Это одно из самых креативных и богемных мест чешской столицы, построенный на месте большого завода, пишет euromag.ru.

Район Прага известен поп-ап магазинами, рынками и модными галереями. Вечером довоенные фабрики и склады превращаются в секретные коктейльные бары и шумные рестораны. Вот и новый отель полностью отражает дух этого необычного района: эклектичный дизайн, бар вместо стойки регистрации, чек-ин со смартфона и отличные коктейли.

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