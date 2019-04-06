В Великобритании поймали поедающую уток рыбу

Суббота, 06 Апрель 2019 Мир Мир

В Великобритании поймали поедающую уток рыбу

В английском боро (районе) Таррок, графство Эссекс, из водоема выловили 11-килограммового сома, якобы поедающего уток. 

Местные дети анонимно пожаловались на кровожадную рыбу. «Крупные рыбы действительно могут наброситься на дичь, поэтому мы рады избавиться от них, — заявил офицер Бен Норрингтон (Ben Norrington). — Агрессивные особи представляют угрозу для дикой природы».

Представители агентства по охране окружающей среды выловили сома из реки и переместили в полностью огороженное озеро.

Сомы могут вырастать до пяти метров в длину и весить до 400 килограммов. Они питаются мелкими ракообразными, насекомыми и мальками рыб. Известны случаи нападения на водоплавающих птиц и домашних животных.

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