В Великобритании повышают штрафы за нарушение карантина

Вторник, 12 Май 2020 Мир Мир

В Великобритании повышают штрафы за нарушение карантина

Власти Великобритании повышают штрафы за нарушение карантина до 100 фунтов стерлингов  с 60 фунтов стерлингов.

Начиная со среды, тем, кто нарушает карантин, или кто отказывается следовать указаниям полиции по обеспечению соблюдения закона, может быть выписан штраф в размере 100 фунтов стерлингов (около 123 долларов). На первом этапе британского локдауна штраф составлял 60 фунтов стерлингов (около 74 долларов), пишет euromag.ru.

Правительство предупредило, что сумма за каждое повторное преступление будет удваиваться, но не будет более 3200 фунтов стерлингов (около 3950 долларов).

Правительство заявило, что изложенные меры будут постоянно пересматриваться.

«Мы начали спуск с пика эпидемии, но наше путешествие достигло самого опасного момента, когда неправильный шаг может иметь катастрофические последствия», - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Палате общин после того, пишет Nbcnews.

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