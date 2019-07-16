В Великобритании появятся новые пособия для малоимущих граждан

Вторник, 16 Июль 2019 Мир Мир

В Великобритании появятся новые пособия для малоимущих граждан

В Британии оплачиваемый больничный могут получить около двух миллионов малоимущих граждан.

По данным DWP, в Британии около ста тысяч человек ежегодно теряют работу из-за длительной болезни.

Сейчас право на оплачиваемый больничный предоставляется только тем, кто зарабатывает больше 118 фунтов в неделю. По новым правилам, те, чья зарплата меньше этой суммы, также смогут получить пособие.

Это решение устранит барьеры, мешающие людям с тяжелыми болезнями раскрыть профессиональный потенциал, сообщает euromag.ru.

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