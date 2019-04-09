В Великобритании собака откопала кость древнего носорога

Вторник, 09 Апрель 2019 Мир Мир

В Великобритании собака откопала кость древнего носорога

Бигль принес хозяину кость носорога, умершего 250 тысяч лет назад.

Палеонтолог научил свою собаку находить кости, и четырехлетняя гончая Кристал нашла эту часть древнего носорога, сообщает РИА Новости.

Джейми Джордан палеонтолог, работающий в образовательном центре, в свободное время занимается необычной дрессировкой своего питомца.

И не зря, ведь в один из дней бигль принес хозяину не простую косточку, а кость шерстистого носорога, умершего 250 тысяч лет назад. Помимо этой находки, Кристал выкапывала и другие предметы, но костью носорога Джейми гордится больше других.

Перед каждой новой "охотой" он дает Кристал понюхать кости древних животных, и если она находит новый экспонат, то получает угощение. Таким образом, раскопки превращаются в увлекательную игру.

Джейми рассказывает, что его вдохновила палеонтолог XIX века Мэри Эннинг, она всегда брала с собой на раскопки собаку.

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