В Великобритании усыпили последнего корги Елизаветы II

На момент смерти собаке было 14 лет, сообщает Daily Mail.

По данным газеты, собака болела раком, и Елизавета II решила усыпить животное, чтобы прекратить мучения Уиллоу. Источники газеты в замке сообщают, что королева была «убита горем».

«На протяжении многих лет она скорбела по потере каждого корги, однако из-за смерти Уиллоу она расстроилась больше, чем из-за какой-либо другой собаки. Вероятно, потому, что он был последней связью с ее родителями и напоминал ей о детстве. Это на самом деле выглядит как конец целой эпохи», - рассказал источник газеты.

У Елизаветы II было более 30 собак данной породы. Уиллоу принадлежал к 14-му поколению корги, ведущему род от собаки по кличке Сьюзан, которую королева получила от родителей в качестве подарка на 18-летие. Отмечается, что Сьюзан была потомком первого королевского корги Дуки, который появился у королевской семьи в 1933 году, пишет rbc.ru.

По данным Daily Mail, состояние корги резко ухудшилось в прошлые выходные. Днем 15 апреля ​​было принято решение позвонить ветеринару.

Собака была похоронена на территории замка. Источник издания добавил, что со временем на месте захоронения появится надгробный камень с именем животного и словами «верный спутник королевы».

На сегодняшний день у Елизаветы II осталось две собаки - помеси корги и таксы по кличкам Вулкан и Кэнди. В прошлом году она также согласилась принять корги по кличке Шепот после смерти его владельца, охотничьего инспектора Сандрингама.