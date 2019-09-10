В Вене откроется новая Альбертина

Венская Альбертина нашла новый дом для своего собрания современного искусства. В марте 2020 года Альбертина открывает свой новый филиал – Альбертина Модерн. Новый венский музей сосредоточится на современном искусстве.

Открытие музея Альбертина Модерн запланировано на 12 марта 2020. Новый венский музей находится в Кюнстлерхаусе (Künstlerhaus) на площади Карлсплац.

Коллекция современного искусства Альбертины включает в себя более 50 000 произведений. Они будут представлены в новом музее Альбертина Модерн на различных выставках. Уже известно название первой выставки, она будет называться The Beginning, пишет euromag.ru.

Новый музей будет работать ежедневно с 10 до 18 часов. В продаже будут как комбинированные билеты на посещение Альбертины и Альбертины Модерн, так и отдельные билеты. Также планируется оформить пространство перед Кюнстлерхаусом.

Альбертина Модерн, Karlsplatz 5, 1010 Wien,

Также совсем скоро, 20 сентября 2019 в музее Альбертина откроется большая выставка Альбрехта Дюрера. Выставка будет проходить до до 6 января 2020.

Альбертина насчитывает почти 140 работ Альбрехта Дюрера и обладает самой внушительной коллекцией его рисунков в мире. На выставке, дополненной экспонатами из зарубежных коллекций, центральное место займут рисунки Дюрера, которые имеют такое же значение в его творчестве, как живопись и гравюры.